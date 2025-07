Emergenza abitativa un altro alloggio popolare assegnato a una famiglia in attesa da anni in graduatoria

Un immobile nel rione San Pietro è stato assegnato ad una famiglia che fa parte della lista dell'emergenza abitativa. A renderlo noto è l'assessore Fabrizio Ferrandelli."Di proprietĂ del Comune e rilasciato volontariamente dalla precedente assegnataria - spiega Ferrandelli - l'immobile è stato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Famiglia con i figli di 5 e 6 anni rischia lo sfratto, il quartiere scende in piazza. “Milano affronti l’emergenza abitativa” - Una famiglia con due figli di cinque e sei anni rischia di perdere la propria casa, a un mese dalla fine della scuola.

Dall'alluvione all'emergenza abitativa: confronto a 360 gradi tra la deputata Tassinari e gli studenti del Matteucci - La parlamentare di Forza Italia, Rosaria Tassinari, ha incontrato gli studenti di quinta superiore dell’istituto tecnico commerciale Matteucci, dialogando su temi di grande attualità .

Terni, Giovanni Maggi: “Metteremo a disposizione ventidue alloggi. Diamo risposte concrete all’emergenza abitativa” - Una conferenza stampa convocata per replicare alle osservazioni delle sigle Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini.

Emergenza abitativa: “Stanza a rischio crollo, famiglia costretta a viverci”, l’attacco di Amadio al Comune (Il video del soffitto) - La consigliera comunale Marcella Amadio, di Fratelli d’Italia, ha tenuto questa mattina una conferenza stampa per denunciare la situazione abitativa in cui versa una donna con famiglia, attualmente ... Segnala livornopress.it

Emergenza abitativa: a Gassino cresce il numero di famiglie in difficoltà - L’ emergenza abitativa, per anni rimasta ai margini delle politiche pubbliche, è oggi una pr ... Si legge su giornalelavoce.it