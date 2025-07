Emanuele Spada morto schiacciato tra il roll bar dell' escavatore e un tronco Stava scavando una buca per seppellire un cinghiale

VALDOBBIADENE - Aveva acceso l?escavatore poco dopo le 19 di sabato, salendo tra i filari sopra strada Torte, a Guia di Valdobbiadene, con l?intenzione di scavare una buca per. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Emanuele Spada morto schiacciato tra il roll bar dell'escavatore e un tronco. Stava scavando una buca per seppellire un cinghiale

