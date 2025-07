Emanuela uccisa di botte Chiuse le indagini | contestata la tortura

Ascoli, 29 luglio 2025 – Omicidio, maltrattamenti, lesioni e tortura. Sono state inaudite le sofferenze che Massimo Malavolta ha inflitto alla moglie Emanuela Massicci, fino ad ucciderla al termine di una notte di feroce violenza che è stata solo l’apice drammatico di mesi terribili in cui la donna ha dovuto patire la cieca violenza di un uomo, suo marito, che si è accanito su di lei fino all’estremo epilogo. Come è stato possibile tutto ciò? I segni delle botte erano visibili da tempo sul corpo della sventurata Emanuela: perchĂ© non è scattato l’allarme su quello che stava succedendo a Ripaberada perfino alla presenza dei figlioletti, altre vittime di questa terribile vicenda? E’ un quadro agghiacciante quello tracciato dal procuratore Umberto Monti nella chiusura delle indagini per il femminicidio avvenuto a Castignano il 19 dicembre 2024 e in relazione al quale il marito – subito arrestato – si trova tutt’ora in carcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

