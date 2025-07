Elie aggredito in autogrill perché ebreo Aperta un' indagine per percosse aggravate dall' odio razziale

La violenza subìta da una famiglia ebrea in un’area di sosta a Lainate, alle porte di Milano, riporta in primo piano il tema della riemersione dell'antisemitismo in Europa. Domenica 27 luglio, in un’area di servizio sull’autostrada Milano–Laghi, una famiglia francese è stata circondata, insultata e aggredita da un gruppo di individui. Il bersaglio principale era Elie, 52 anni, che indossava la kippah e viaggiava con il figlio di sei anni e altri parenti. Secondo il racconto fornito al Corriere della Sera, tutto è iniziato quando un giovane, vedendolo alla cassa, ha urlato “Free Palestine, Palestina libera” e “Assassini”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Elie, aggredito in autogrill perchĂ© ebreo. Aperta un'indagine per percosse aggravate dall'odio razziale

La testimonianza di Elie Sultan, cittadino francese ebreo, aggredito in nell'autogrill davanti a suo figlio di 6 anni: «Una volta terminata la registrazione dell'accaduto col mio telefono, sono sceso verso le toilette con mio figlio, convinto che fosse finita. Ma qua

Elie, 52 anni, francese di origini ebree, è stato aggredito e picchiato davanti al figlio in una stazione di servizio a 20 chilometri da Milano. L'uomo ha iniziato a riprendere col suo cellulare non appena un cassiere, un ragazzo italiano, gli ha urlato "Free Palestin

