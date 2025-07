Elie aggredito all’autogrill di Lainate perché di religione ebraica | Preso a calcio davanti a mio figlio di 6 anni in lacrime

Elie, 52 anni francese e di religione ebraica, aggredito in autogrill perché indossava la kippah. Con lui c’era anche il figlio di 6 anni in lacrime. Una sosta nell’area di servizio lungo l’autostrada A8 si è trasformata in un incubo per Elie e suo figlio di sei anni. Tutto perché il piccolo indossava la kippah. È accaduto nei giorni scorsi, il video è diventato virale sui social. – notizie.com A girarlo è stato proprio Ellie, cinquantaduenne francese di religione ebraica, che si era fermato al bar perché il figlio aveva bisogno di andare in bagno. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Elie, aggredito all’autogrill di Lainate perché di religione ebraica: “Preso a calcio davanti a mio figlio di 6 anni in lacrime”

