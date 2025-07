Elezioni regionali | M5s la Toscana si spacca | No a un' alleanza con il Pd Galletti | Confronto aperto niente fughe in avanti

Dalla Val di Cornia a Livorno, passando per Carrara, il Chianti e l'Empolese Valdesa. Da numerosi territori della Toscana - ai quali si aggiungeranno altri che, spiegano, arriveranno nei prossimi giorni - si alza forte e chiaro il grido del Movimento 5 Stelle. Una presa di posizione netta in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: toscana - elezioni - regionali - spacca

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera - Firenze, 16 luglio 2025 – “Ora facciamo squadra, niente fughe in avanti. E per qualsiasi cosa ci si telefona, il mio è sempre aperto.

Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano” - Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e possibile candidato del Centrodestra alla presidenza della Regione, parlando a margine di un evento organizzato dall'eurodeputato Francesco Torselli, ha spiegato: "In giro per la Toscana c'è un mondo che ci vuol dare una mano, che è civico", e se di norma "la lista civica è la forma con cui si concretizza alle elezioni" tutto questo, "non lo identificherei soltanto con la lista civica, ma con una marea di persone, amici e amiche che ci vogliono dare una mano e che sono stufati di questo sistema, di questo non governo della Regione Toscana" L'articolo Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano” proviene da Firenze Post.

Elezioni regionali in Toscana: Rifondazione comunista “contro destra e centrosinistra”. Becheri e Bernini nuovi segretari - Al congresso regionale di Rifondazione Comunista della regione Toscana, sono stati eletti co-segretari Tatiana Bertini e Leonardo Becheri.

Vannacci rompe con la Lega in Toscana. Alle Regionali con una sua lista?; Classifica '24 Ore': Giani 4° in Italia tra i presidenti, Tomasi 1° tra i sindaci toscani. Parte l'assalto alla Regione; Vannacci cerca casa: tra Lega, Fratelli d’Italia e scissioni interne.

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera - Ma l’ufficialità arriverà solo dopo la soluzione dei nodi con i 5 Stelle al Sud ... Lo riporta lanazione.it

Toscana verso le elezioni, ‘L’Altra Toscana’: “Liste civette, non civiche. Il vero civismo è libero dai partiti” - La nota del movimento: “Troppe volte si assiste alla nascita di comitati o sigle che si proclamano civiche, ma che di fatto sono espressione diretta dei partiti, funzionali a loro strategie, incubate ... Secondo lanazione.it