ecco la nuova union sammartinese

Una presentazione per un progetto di crescita. Nei giorni scorsi, presso il complesso sportivo Casadei di San Martino in Strada è stata presentata la nuova squadra femminile dell' Union Sammartinese che si prepara a disputare il campionato di Eccellenza femminile con la rosa della scorsa stagione rafforzata da alcuni innesti di spessore e di esperienza. La società biancorossa b, presieduta da Samuela Navetta, ha confermato l'intenzione di proseguire il percorso di crescita del settore giovanile femminile con un movimento che valorizzi le giovani calciatrici che nel corso degli anni hanno dimostrato il loro impegno, determinazione, attaccamento ai colori sociali.

Calcio femminile, l'Union Sammartinese a Modena: obiettivo punti per restare in Eccellenza - E' in arrivo una domenica importantissima per le ragazze dell'Union Sammartinese. Nel campo ostico del Modena dovranno assolutamente portare a casa punti in modo da evitare lo spareggio.

