Ecco il rosso stop al semaforo di via Viganò

L'ordinanza è firmata, gli automobilisti faranno bene a stare attenti: è entrato in funzione il rosso stop, ovvero il sistema di rilevazione delle infrazioni, al semaforo di via Viganò all'incrocio con via Tofane. È la strada che porta verso Arosio: secondo le stime sono circa 10mila i veicoli che ogni giorno attraversano questo incrocio. Purtroppo non tutti con buonsenso: qualcuno passa anche con il semaforo rosso, con grandi pericoli. Secondo le statistiche della polizia locale, è uno dei luoghi in cui si verificano più incidenti in città. In quella zona, purtroppo, gli indisciplinati si fanno notare.

