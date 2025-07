Ecco come partecipare con il proprio testo Reading di poesie per la pace della Società Dante Alighieri

In occasione della prossima Giornata mondiale della Pace, la Società Dante Alighieri della Spezia presieduta da Carlo Raggi lancia l'iniziativa 'Finché il sole risplenderà su le sciagure umane: letture per la pace, contro ogni guerra', una pubblica lettura di poesie per la pace, aperta a tutte le persone che vogliano partecipare con un proprio testo, in programma il 19 settembre al liceo scientifico Pacinotti. La Giornata Internazionale della Pace, che si celebra oggi, 21 settembre, è un richiamo universale all'unità e al rispetto reciproco tra le nazioni e gli individui. Istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1981, ha come obiettivo principale la promozione della pace e del benessere di tutti.

Ucraina-Russia, Trump pronto a partecipare a Istanbul ai negoziati per la pace con Putin e Zelensky - All'incontro del 15 maggio a Istanbul tra Zelensky e Putin per avviare i primi negoziati diretti tra le due parti in guerra dal 2022 potrebbe esserci anche il presidente americano Doland Trump: "Credo che i due leader saranno lì, stavo pensando di andarci".

Trump: "Ho parlato con Putin, ma non ci sarà pace immediata". Mosca ha proposto di partecipare al dialogo con l'Iran - «Ho appena finito di parlare al telefono con il Presidente russo Vladimir Putin. La chiamata è durata circa un’ora e 15 minuti.

La sinistra proprio non si dà pace: com’è possibile che il Presidente Meloni abbia ancora così tanto consenso? Bisognerebbe spiegare a certa intellighenzia di sinistra che il problema non è nel cervello degli italiani, ma nella loro solita arroganza. Vai su Facebook

Lettura di poesie per la pace al Pacinotti, come partecipare; L’Università di Pisa modifica il proprio Statuto: pace, sostenibilità e responsabilità sociale al centro delle attività istituzionali; Landini: Cgil in piazza per costruire un’Europa di pace, lavoro e diritti.

Congo, accordo di pace tra governo e ribelli M23. Dalla tregua alla liberazione dei prigionieri: il testo - Cessate il fuoco permanente, liberazione dei prigionieri e ritorno dei rifugiati: i punti dell'accordo di pace tra Congo e ribelli M23 ... Scrive ilfattoquotidiano.it