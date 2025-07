Agosto è alle porte, ovvero quel periodo dell’anno in cui nel territorio del Comune di Fivizzano ci si appresta a celebrare la ricorrenza delle principali stragi nazifasciste commesse nel 1944 nei confronti della popolazione civile dalle truppe germaniche in ritirata coadiuvate, nelle operazioni più sanguinarie, da reparti delle Brigate Nere della Repubblica Sociale Italiana. Quest’anno, per la commemorazione della strage di San Terenzo Monti, il 19 agosto (160 vittime civili in maggioranza donne e bambini) l’oratore ufficiale della manifestazione sarà l’europarlamentare Dario Nardella, già sindaco di Firenze, a portare il suo contributo e la sua testimonianza nella Piana di Valla, luogo del principale massacro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eccidio di San Terenzo, la cerimonia. Omaggio alle 160 vittime della strage