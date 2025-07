Eccidio delle Reggiane La libertà contro le guerre | Oggi l’Italia resti vigile

Una commemorazione che non è solo atto di memoria, ma l’inveramento del messaggio di protesta dei nove, perché "la nostra Costituzione e la nostra democrazia rinascono da quegli avvenimenti". Lo afferma Cristian Sesena, segretario provinciale Cgil, nella giornata dell’82° anniversario dell’eccidio delle Reggiane, il 28 Luglio 1943, che costò la vita a Antonio Artioli, Vincenzo Bellocchi, Eugenio Fava, Nello Ferretti, Armando Grisendi, Gino Menozzi, Osvaldo Notari, Domenica Secchi e Angelo Tanzi. Promossa da Comune, Provincia, Cgil, Cisl e Uil, associazioni partigiane, Istoreco, comitato ex operai e impiegati delle Reggiane e comitato democratico costituzionale, la cerimonia è iniziata alle 17:30 davanti al cancello delle ex Officine, in via Agosti, con la deposizione di un mazzo di fiori, ed è poi proseguita al Tecnopolo, con la deposizione di una corona alla lapide in ricordo dei caduti e la benedizione del diacono della Diocesi, Lorenzo Ponti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

