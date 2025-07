Eccellenza | equilibrio e mercato ancora aperto per diverse società E’ il campionato dei campanili Ogni squadra vuole suonarlo bene

Il 35° campionato di Eccellenza, con l’Atletico Mariner che non si è iscritto il torneo sarĂ composto da 16 squadre. Quattro le province rappresentate. Pesaro-Urbino (4 squadre): Fermignanese, K Sport Montecchio Gallo, Urbino, Urbania. Ancona (3): Fabriano, Jesina, Osimana. Macerata (7): Chiesanuova, Civitanovese, Sangiustese, Tolentino, Trodica. Montefano e Matelica. Fermo (2): Montegranaro e Fermana. L’Urbania che dopo Montefano è il secondo comune piĂą piccolo detiene il record di presenze. Il campionato 2025-26 inizierĂ domenica 7 settembre mentre la Coppa Italia il 31 agosto. Mercato. Questi i principali movimenti delle quattro provinciali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza: equilibrio e mercato ancora aperto per diverse societĂ . E’ il campionato dei "campanili». Ogni squadra vuole suonarlo bene

In questa notizia si parla di: campionato - eccellenza - equilibrio - mercato

Piazza d'onore per la JSL Women nel campionato di Eccellenza -  La JSL Women ha terminato nel migliore dei modi il campionato regionale di Eccellenza. La squadra neroverde si è imposta in trasferta per 5 a 1 sull’Alpha Sport San Gregorio nell’ultima partita della “Poule Promozione” (marcatrici: Ilary Muschio 2, Sonia Scaffidi, Micaela Talquenca e Arianna.

Piazza d'onore per la JSL Women nel campionato di Eccellenza -  La JSL Women ha terminato nel migliore dei modi il campionato regionale di Eccellenza. La squadra neroverde si è imposta in trasferta per 5 a 1 sull’Alpha Sport San Gregorio nell’ultima partita della “Poule Promozione” (marcatrici: Ilary Muschio 2, Sonia Scaffidi, Micaela Talquenca e Arianna.

La Sba a un passo dalle finali nazionali del campionato Under15 d’Eccellenza - La Scuola Basket Arezzo a un passo dalle finali nazionali del campionato Under15. La squadra aretina, impegnata nel massimo livello giovanile di Eccellenza, aveva vinto il titolo toscano con ventiquattro successi in ventisei partite disputate e aveva così guadagnato la qualificazione per la fase.

Colpo finale: Alessandro Di Febo è un nuovo Boar! La Miwa Energia chiude il mercato con la firma della guardia classe 2003 proveniente da Mondragone. 12.2 punti, 5.5 rimbalzi di media e tanta voglia di emergere: Alessandro è uno dei giovani più intere Vai su Facebook

Euganea Rovolon Cervarese, la rosa 2025/2026 ufficiale che inizierĂ a lavorare da lunedi con mister Fiorin; ECCELLENZA - Allenatori: 9 conferme, 9 cambi. Equilibrio perfetto; Calcio, Eccellenza: colpo di scena, Simone Zanellati lascia il Vigevano e approda a Garlasco.

Eccellenza: equilibrio e mercato ancora aperto per diverse società. E’ il campionato dei "campanili». Ogni squadra vuole suonarlo bene - Il 35° campionato di Eccellenza, con l’Atletico Mariner che non si è iscritto il torneo sarà composto da 16 squadre. Riporta sport.quotidiano.net

Eccellenza - Il mercato. Castelnuovo: ecco Nardi e Quilici - Si sta vivacizzando il mercato del Castelnuovo dell’allenatore Gigi Grassi, in preparazione al prossimo campionato di Eccellenza. Come scrive msn.com