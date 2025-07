E’ cominciata ufficialmente ieri sera l’avventura del Mesola calcio, che affronterĂ per la prima volta il campionato di Eccellenza sotto la guida del riconfermatissimo mister Oscar Cavallari. Una rosa con dieci acquisti che si aggiungono ai diciassette riconfermati della precedente stagione: "Hanno dimostrato passione e bravura – ha detto il ds Biondi – ed era giusto rimanessero con noi". Diverse le amichevoli che sono in programma prima dell’esordio in Coppa previsto il 24 agosto, mentre la domenica successiva si comincia con la prima gara di campionato. Sono previste gare amichevoli con la Clodiense a Chioggia e a seguire anche con Porto Viro, Lendinara e Corbola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza, anche i castellani si sono ritrovati ieri. Dieci acquisti per la matricola Mesola