Ebrei insultati e aggrediti in autogrill a Milano procura indaga per odio razziale

(Adnkronos) – La procura di Milano ha aperto un fascicolo, contro ignoti, con l'accusa di percosse aggravate dall'odio razziale in merito all'aggressione antisemita avvenuta domenica scorsa in un Autogrill di Lainate sull'A8, ai danni del turista francese 52enne Elie Sultan che era in compagnia del figlio di 6 anni. L'assenza del referto medico non rende . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: milano - procura - ebrei - insultati

Urbanistica a Milano, il Comune alza bandiera bianca e dà ragione alla procura: cambiano le regole e partono le richieste di conguagli milionari ai costruttori - La guerra dell’urbanistica di Milano è finita. E ha vinto la procura. O meglio, ha perso Palazzo Marino e la sua interpretazione “ambrosiana” del via libera alla costruzione di torri e condomini di lusso mastodontici, grazie a una semplice Scia, senza Piani attuativi e con oneri fortemente ridotti per i costruttori (a scapito delle casse pubbliche).

Il caso urbanistica a Milano. Le famiglie “sospese” incontrano la Procura: soluzione vicina - Milano – Un atteso incontro tra la Procura, titolare delle inchieste sull’urbanistica, e alcuni rappresentanti del “Comitato famiglie sospese” che qualche frutto concreto lo ha dato.

Fu tra gli stragisti di via d’Amelio, permesso premio al boss Tinnirello. Ma la procura di Milano blocca tutto - Aveva ottenuto sei ore di permesso premio. Ma la procura di Milano si è opposta alla decisione del giudice di Sorveglianza ed è riuscita a bloccare il provvedimento.

I turisti francesi, padre e figlio di 6 anni, insultati in un #autogrill del Milanese perché ebrei. La polizia indaga per capire se ci sia stata anche... Vai su Facebook

Ebrei aggrediti in autogrill, aperta inchiesta per percosse e odio razziale; Cacciati dall’autogrill perché ebrei: “Non si sono fermati neanche davanti a un bimbo di 6 anni”; Aggrediti all’autogrill perché ebrei: “Credevo l’Italia fosse tollerante”.

Ebrei aggrediti in autogrill, aperta inchiesta per percosse e odio razziale - Padre e figlio di 6 anni sarebbero stati insultati e anche aggrediti all'ingresso dei bagni dell'area di sosta 'Villoresi' lungo la A8 Milano- Segnala msn.com

Padre e figlio ebrei francesi insultati e aggrediti in autogrill. Lo sdegno della Comunità: "Inaccettabile l'odio antisemita in Italia" - Il racconto dell'uomo all'Ansa: "A un certo punto mi sono trovato a terra e ne hanno approfittato come animali prendendomi a calci". Si legge su huffingtonpost.it