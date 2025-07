Ebrei aggrediti in Autogrill la procura indaga per odio razziale Il testimone | Un muro di gente urlava al padre col bambino

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla vicenda della famiglia ebrea aggredita domenica in un Autogrill alle porte di Milano: il reato ipotizzato al momento è quello di percosse aggravate dall’odio razziale. Gli agenti della Digos hanno giĂ inviato una prima informativa al procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco in merito all’aggressione di domenica, quando un ebreo francese è stato insultato e spintonato da decine di persone al grido di “Assassini” e “Free Palestine” mentre si trovava in compagnia del figlio di 6 anni. I due erano ben identificabili come ebrei in quanto portavano la kippah. 🔗 Leggi su Open.online

Ebrei insultati e aggrediti in autogrill a Milano, procura indaga per odio razziale - (Adnkronos) – La procura di Milano ha aperto un fascicolo, contro ignoti, con l'accusa di percosse aggravate dall'odio razziale in merito all'aggressione antisemita avvenuta domenica scorsa in un Autogrill di Lainate sull'A8, ai danni del turista francese 52enne Elie Sultan che era in compagnia del figlio di 6 anni.

Ebrei aggrediti in autogrill, la Procura apre un fascicolo: "Percosse aggravate dall'odio razziale" - La Procura di Milano ha aperto un fascicolo, contro ignoti, con l'accusa di percosse aggravate dall'odio razziale dopo l'aggressione in un Autogrill di Lainate, sull'A8, ai danni del turista francese 52enne Elie Sultan che era in compagnia del figlio di 6 anni.

