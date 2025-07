Ebrei aggrediti in autogrill aperta inchiesta per odio razziale

C'è un'inchiesta sull'aggressione avvenuta domenica sera all'Autogrill di Lainate nell'area d'ingresso dei bagni ai danni del turista francese di fede ebraica Elie Sultan, 52 anni, e del figlio di 6 anni. La procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti. Il reato ipotizzato è quello di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Turista ebreo aggredito all'autogrill, aperta inchiesta per percosse aggravate dall'odio razziale - La procura di Milano indaga sull'episodio avvenuto nell'area di sosta della Milano Laghi. L'uomo: "Ora insulti in Rete anche contro mio figlio di 6 anni"

Ebrei aggrediti in autogrill a Lainate, aperta inchiesta per percosse e odio razziale - La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'aggressione subita da una famiglia di ebrei in un autogrill di Lainate.

