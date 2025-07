Ebrei aggrediti in autogrill a Lainate aperta inchiesta per percosse e odio razziale

La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta sull’aggressione subita da una famiglia di ebrei in un autogrill di Lainate. L’ipotesi di reato contenute nel fascicolo, al momento contro ignoti, Ăš percosse aggravate dall’odio razziale. La vicenda Ăš quella denunciata, con un video pubblicato sui social, da una famiglia francese di fede ebraica,  padre e figlio di 6 anni, che sono stati insultati e sarebbero anche stati aggrediti all’ingresso dei bagni dell’area di sosta ‘Villoresi’ lungo la A8 Milano-Laghi. Il procuratore aggiunto a capo dell’antiterrorismo, Eugenio Fusco, ha ricevuto una prima informativa dalla Digos di Milano sui fatti avvenuti domenica sera intorno alle 22 nell’autogrill. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ebrei aggrediti in autogrill a Lainate, aperta inchiesta per percosse e odio razziale

Padre e figlio ebrei aggrediti in autogrill, il video e il raid fuori dal bagno: “Calci e pugni per una kippah” - MILANO – “Ricordo che sono stato aggredito da tre persone mentre ero in piedi. Sono caduto e sono stato colpito con calci e pugni”.

