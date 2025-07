È ufficiale: gli oli labbra hanno rimpiazzato i lipgloss. Almeno per l’estate 2025. E c’era da aspettarselo! Del resto, i lip oil di ultima generazione accontentano un po’ tutti: chi cerca una formula dissetante per labbra secche o screpolate, chi un tocco di colore pop, chi un leggero effetto lucido e rimpolpante. I nuovi oli labbra estate 2025 sono, dunque, veri e propri prodotti ibridi, a metà tra trattamento e trucco, perché idratano, nutrono e levigano le labbra, esaltandole con nuance modulabili e stratificabili, sempre ultra-brillanti, impalpabili e mai appiccicose. Inoltre, possono essere utilizzati da soli ma anche prima del rossetto per preparare le labbra al trucco oppure sopra la matita per regalare un tocco di lucentezza al make up. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - È ufficiale: i lip oil hanno rimpiazzato i gloss