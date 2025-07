È stata vandalizzata la sede della Cgil

di San Giuliano Milanese. Nella notte tra lunedì e martedì 29 luglio sono state rubate le bandiere e le aste che le reggevano spezzate. Il fatto è stato reso noto dal sindacato attraverso una nota.Per Cgil e Spi si tratta “un gesto grave, l’ennesimo contro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

