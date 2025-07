È morto Raffaele Fiore uno dei rapitori di Aldo Moro

E' morto Raffaele Fiore, l'ex esponente delle Brigate Rosse che partecipo' al rapimento di Aldo Moro il 16 marzo del 1978. La notizia viene riferita all'Agi dall'avvocato Davide Steccanella. Nato a Bari il 7 maggio 1954, venne arrestato a Torino nel 1979 e fu condannato all'ergastolo. Ottenne la. 🔗 Leggi su Today.it

