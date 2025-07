È morto Raffaele Fiore uno dei brigatisti che rapì Aldo Moro

È morto a 71 anni Raffaele Fiore, ex esponente delle Brigate Rosse e figura centrale nell’agguato di via Fani, che il 16 marzo 1978 portò al rapimento di Aldo Moro e all’uccisione dei cinque uomini della sua scorta. La notizia del decesso, avvenuto lunedĂŹ in Puglia a causa di una malattia, è stata resa nota all’ Agi dall’avvocato Davide Steccanella. Fiore non si era mai pentito nĂŠ dissociato, e dal 1997 viveva in libertĂ condizionale, misura confermata dieci anni dopo. Chi era Raffaele Fiore. Nato a Bari il 7 maggio 1954, Fiore si era trasferito al Nord da giovanissimo per lavorare alla Breda di Sesto San Giovanni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

