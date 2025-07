È morto Livio Macchia fondatore dei Camaleonti | aveva 83 anni

Livio Macchia, bassista, chitarrista e voce nonché fondatore dei Camaleonti, è morto a 83 anni. Lo ha reso noto il sindaco di Melendugno, in provincia di Lecce, dove l’artista si era trasferito da tempo anche in virtù delle sue origini paterne. Nel 1963, dall’incontro con Paolo De Ceglie e Riki Maiocchi, nacque un gruppo con cui avrebbe inciso più di 20 album in sei decenni di carriera e che avrebbe fatto da apripista al genere beat in Italia. «Se ne va una stella della musica italiana e internazionale», ha scritto il primo cittadino salentino Maurizio Cisternino. «Negli ultimi mesi, pur nella fragilità della sua malattia, ci ha donato generosamente e gentilmente la sua musica, facendoci cantare tutti». 🔗 Leggi su Lettera43.it

