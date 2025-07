È lui Bimbo di 4 anni scomparso da casa lo hanno trovato | dov’era

Un momento di grande paura si è consumato nella tranquilla cornice domenicale della Riviera adriatica, dove una vicenda dai contorni drammatici si è fortunatamente conclusa senza gravi conseguenze. Un bambino di soli quattro anni è scomparso improvvisamente, scatenando un’immediata mobilitazione delle forze dell’ordine e della comunitĂ . Nessuno, inizialmente, riusciva a spiegarsi come potesse essersi allontanato da solo da casa. L’allarme è stato lanciato nella tarda mattinata da una madre disperata, che si è rivolta alla centrale operativa dei Carabinieri di Cesenatico dopo aver scoperto che il figlio non era piĂš sotto la custodia della babysitter a cui lo aveva affidato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

