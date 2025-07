E-bike rubata il gps lo inchioda | denunciato per ricettazione

Un’operazione rapida, precisa e frutto di perfetta sinergia tra cittadini e forze dell’ordine ha portato ieri mattina alla scoperta di un furto e alla denuncia di un uomo di Montegiorgio per ricettazione, e al recupero di due biciclette elettriche del valore di oltre cinquemila euro. Alle 8.30 del 23 luglio scorso, durante un ordinario servizio di vigilanza lungo la strada statale 210, una pattuglia del distaccamento della polizia stradale di Amandola è stata avvicinata da un automobilista visibilmente scosso. L’uomo ha riferito che poco prima, intorno alle 7 del mattino, ignoti avevano rubato dalla sua abitazione di Civitanova Marche una bicicletta elettrica, nonostante fosse protetta da ben due antifurto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

