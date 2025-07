Due minorenni aggrediti in strada a Caronno, rubati cellulare e contanti.

Due minorenni aggrediti a Caronno Pertusella per rubare loro il cellulare e i contanti. L’episodio, che ha creato molto scalpore alla frazione Bariola, è accaduto nella tarda serata di ieri 28 luglio, mentre alcuni ragazzi si trovavano nella piazzola della casetta dell’acqua in via De André. Caronno Pertusella, aggrediti in strada da coetanei per rubargli . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net