La nuova “ Lucca Visit Card “ sarĂ disponibile e acquistabile alle biglietterie di tutti i musei e istituti culturali aderenti (esclusi quelli con ingresso gratuito), presso gli Uffici di Accoglienza Turistica del Comune di Lucca (IAT) e tramite il portale e-commerce gestito da Lucca Plus S.r.l., con vendita online, supporto tecnico e servizi digitali integrati. Due le soluzioni proposte: con la Lucca Visit Card Incanto al costo di 29 euro è garantito l’accesso a tutti i luoghi aderenti per tre giorni; la Lucca Visit Card Meraviglia, invece, al costo di 48 euro, offre i medesimi accessi per un periodo di 10 giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due le soluzioni proposte ai visitatori. Un ticket che dura 3 giorni oppure 10

