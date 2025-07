Due israeliani si confrontano sull’editoriale dell’Economist

Uzi: Hai letto l’Economist? Nadav: Sì. E sono furioso. Tu no? Uzi: Furioso no. Direi che finalmente qualcuno, fuori da Israele, ci parla con serietĂ e luciditĂ . Non da nemico, ma da amico vero. E dice una cosa semplice: questa guerra, così com’è, ci sta disonorando. Basta. Enough. Nadav: Bello dire “enough” seduti a Londra. Ma noi, noi israeliani, sappiamo cosa significa fermarsi a metĂ . Lo abbiamo fatto troppe volte. Ogni volta che ci siamo ritirati, abbiamo ricevuto razzi. Ci siamo ritirati dal Libano, da Gaza, da Hebron. E ogni volta il vuoto è stato riempito da qualcosa di peggiore. Ora che abbiamo Hamas in ginocchio, dovremmo smettere? Uzi: Io voglio la sicurezza di Israele quanto te. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

