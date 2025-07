Due ebrei aggrediti | Assassini andate via

"Assassini, tornate a casa vostra", poi gli spintoni e i calci. È stato aggredito così insieme al figlio di 6 anni, in un’area di sosta all’altezza di Lainate sull’autostrada Milano-Laghi, un turista francese di religione ebraica, che viaggiava insieme con la famiglia in un weekend milanese per fare visita alla figlia nel capoluogo lombardo (nella foto un frame del video girato dalla vittima col suo cellulare). Ora la Procura è in attesa di un’informativa della Digos sull’aggressione, ripresa dall’uomo con il suo cellulare e postata sui social. A scatenare prima le proteste, al grido di ‘Free Palestine’, e poi le offese e l’aggressione, è stato il fatto che l’uomo e il figlio indossassero la kippah. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Due ebrei aggrediti: "Assassini, andate via"

