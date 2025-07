Dramma Laura Dahlmeier la campionessa di biathlon travolta da una frana | Non riscontrati segni vitali

C’è grande apprensione per le condizioni di Laura Dahlmeier, vincitrice di due ori e un un bronzo nel biathlon alle Olimpiadi 2018 di Pyeongchang. L’ex biathleta tedesca è infatti rimasta gravemente ferita in Pakistan dopo essere stata travolta da una caduta di massi mentre stava praticando ascensione in Stile alpino. Sui suoi canali social è stato diffuso un comunicato ufficiale sulle sue condizioni. L’incidente si è verificato sul Laila Peak, una montagna della catena del Karakorum: “Le condizioni sul posto restano estreme e, a causa dell’elevato rischio di nuovi crolli, non è stato ancora possibile raggiungere l’alpinista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dramma Laura Dahlmeier, la campionessa di biathlon travolta da una frana: “Non riscontrati segni vitali”

In questa notizia si parla di: laura - dahlmeier - biathlon - travolta

Biathlon, dramma Laura Dahlmeier. Travolta da una frana in Pakistan, si teme per la sua vita - Il mondo degli sport invernali è in apprensione per la sorte di Laura Dahlmeier. L’ex biathleta tedesca, due volte campionessa olimpica, è rimasto “quantomeno gravemente ferita” in Pakistan dopo essere stata travolta da una frana mentre praticava ascensione alpinistica in Stile alpino.

Biathlon, angoscia per Laura Dahlmeier. Travolta da una frana in Pakistan, si teme per la sua vita - Il mondo degli sport invernali è in apprensione per la sorte di Laura Dahlmeier. L’ex biathleta tedesca, due volte campionessa olimpica, è rimasta “quantomeno gravemente ferita” in Pakistan dopo essere stata travolta da una caduta di massi mentre praticava ascensione in Stile alpino.

Laura Dahlmeier travolta da una frana a 5700 metri d’altezza: la campionessa olimpica è gravissima - Laura Dahlmeier è stata travolta da una frana. La campionessa tedesca era in escursione a circa 5.700 metri.

Laura Dahlmeier travolta da una frana a 5700 metri d’altezza: la campionessa olimpica è gravissima Vai su X

Laura Dahlmeier travolta da una frana in Pakistan: per l'ex olimpionica di biathlon «non ci sarebbero segni vitali»; Grave incidente per Laura Dahlmeier, travolta da una frana durante scalata in Pakistan; Grave incidente per Laura Dahlmeier: travolta da una frana in Pakistan.

Grave incidente per Laura Dahlmeier: l'ex biatleta travolta da una frana sulle montagne del Pakistan. Le sue condizioni - L'ex campionessa olimpica Laura Dahlmeier è rimasta gravemente ferita in seguito ad un incidente in Pakistan. Lo riporta eurosport.it

Biathlon, l'ex campionessa olimpica Laura Dahlmeier travolta da una frana in Pakistan: è grave - L'ex campionessa olimpica e mondiale di biathlon Laura Dahlmeier è stata travolta da una frana durante un'escursione in Pakistan ed è rimasta gravemente ferita. Riporta sportmediaset.mediaset.it