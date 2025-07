Dramma evitato in mare | Maia e Nita i cani bagnino salvano tre vite

Una mattinata di relax al mare si è trasformata in attimi di panico per una famiglia ternana in vacanza sulla costa laziale. Domenica 28 luglio, intorno alle 11:15, sulla spiaggia libera di Montalto di Castro, tra gli stabilimenti Tirreno e Ippocampo, padre, madre e figlia sono stati trascinati dalla corrente di risacca a circa 50 metri dalla riva, trovandosi nell’impossibilitĂ di tornare indietro. Le grida disperate della madre e della bambina, in evidente difficoltĂ , hanno allertato la bagnina Bianca Marina Coluscu, in servizio per la societĂ Lifeguard presso il presidio comunale. Come previsto dal protocollo di sicurezza, la bagnina ha emesso tre fischi d’allarme e si è tuffata in acqua per raggiungere i bagnanti in difficoltĂ , richiedendo contemporaneamente il supporto della postazione adiacente delle UnitĂ Cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS). 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Dramma evitato in mare: Maia e Nita, i cani bagnino, salvano tre vite

Dramma evitato in mare: Maia e Nita, i cani bagnino, salvano tre vite

