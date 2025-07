Dove non c’è agricoltura forte non c’è cura di ambiente e paesaggio

Dunque anche dall'imprenditoria agricola empolese si lancia un grido d'allarme alla Commissione dell'Unione Europea per il taglio del 20 per cento dei fondi inserito nella nuova versione del piano della Politica Agricola Comune. Confagricoltura Toscana conferma: "Quello presentato dalla Commissione Europea è un piano sbagliato, che rischia di compromettere non solo la tenuta delle imprese agricole toscane, ma l'intero equilibrio economico e territoriale della nostra regione". Lo afferma il presidente, Marco Neri (nella foto). L'Europa vuole accorpare la Politica Agricola Comune all'interno di un Fondo Unico europeo, con il conseguente taglio del 20 per cento delle risorse che sono destinate all'agricoltura.

