Douglas Luiz torna alla Continassa | nuova FOTO sui social del brasiliano al centro di tantissime voci sul suo futuro

Douglas Luiz torna alla Continassa: nuova FOTO sui social del centrocampista brasiliano, sempre al centro di tantissime voci sul suo futuro. Douglas Luiz  è finalmente tornato alla Continassa, ma non nel modo migliore. Il centrocampista brasiliano della Juve, rientrato ieri a Torino dopo il ritardo di diversi giorni rispetto al raduno ufficiale dello scorso giovedì, è destinato a ricevere una multa salata  da parte del club. Il suo comportamento non è piaciuto alla societĂ , che ha giĂ deciso di applicare una sanzione economica per l’assenza ingiustificata dai primi giorni di preparazione. La sanzione ammonterebbe a circa il 5% dello stipendio mensile, come previsto dal regolamento interno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

