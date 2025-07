Douglas Luiz storia di un ammutinamento | pace armata con la Juve multa e valigia pronta

Il centrocampista brasiliano rientra e si scusa, ma l’addio è solo rimandato e lui punta a tornare in Premier. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Douglas Luiz, storia di un ammutinamento: pace armata con la Juve, multa e valigia pronta

In questa notizia si parla di: douglas - luiz - storia - ammutinamento

Tuttosport – Douglas Luiz sui social, nostalgia Premier. Poi il post: “Amo la Juventus” - 2025-05-11 22:56:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Douglas Luiz, la diretta.

Douglas Luiz raccontato da Adriano Bacconi: «La delusione è alta, ha anche pagato una mancanza di umiltà ! Ecco cosa non ha funzionato qui alla Juventus» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz è stato raccontato così da Adriano Bacconi. Le dichiarazioni in Tribuna Juve sul centrocampista bianconero e sulla stagione – VIDEO.

Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione. Rivelazione - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz via dalla Juve: la possibile destinazione per il centrocampista in caso di addio immediato.

Douglas Luiz, storia di un ammutinamento: pace armata con la Juve, multa e valigia pronta; Come ottenere uno sconto abbonamento DAZN; Juve, mercato di attesa, rilanci e qualche amara delusione.

Douglas Luiz, le scuse non bastano alla Juve - Dopo aver marcato visita al raduno di giovedì scorso, senza alcuna giustificazione o permesso, il brasiliano è tornato ieri alla Continassa, come preannunc ... Da msn.com

Juve, l'ammutinamento di Douglas Luiz complica la sua cessione - La scelta del centrocampista di non presentarsi al raduno della Juventus rischia di rendere ancora più complessa la sua cessione ... Secondo it.blastingnews.com