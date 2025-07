Con Testamento, Double G apre una nuova pagina della sua carriera, mettendo a nudo emozioni, paure e ricordi con una sinceritĂ rara nel panorama rap italiano. In questo disco, l’artista palermitano fonde l’energia della drill con l’introspezione da cantautore, creando un racconto visivo e autentico che parte dalle strade della sua cittĂ per arrivare dritto al cuore di chi ascolta. Lo abbiamo intervistato e ci ha parlato del momento in cui ha deciso di togliersi ogni maschera, del legame profondo con Palermo, delle influenze musicali piĂą inattese e del coraggio di trasformare la vulnerabilitĂ in un punto di forza. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Double G, “Testamento” e la forza della verità . il rapper palermitano si racconta tra fragilità , radici e rinascita