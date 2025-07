È ufficiale: Dora Romano, la celebre star del cinema italiano, sarà ospite in diretta su Canale Italia. A confermare la notizia è stato lo stesso Massimo Martire, martedì mattina attorno alle 6:30, durante la trasmissione “Notizie Oggi”. Con parole di grande stima e gratitudine, Martire ha ringraziato pubblicamente l’attrice per aver accettato l’invito. Dora Romano, di cui i lettori leggono sovente su Quotidiano La Prima Pagina, ha sempre dimostrato affetto e disponibilità verso il nostro giornale e in generale verso i mezzi di informazione di mezzo mondo che seguono da decenni la sua grande carriera. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Dora Romano in diretta su Canale Italia: l'annuncio ufficiale di Massimo Martire durante "Notizie Oggi"