Doppio incidente sulla Statale 36 quasi 10 chilometri di coda tra Milano e Lecco | È tutto bloccato

Lecco – Statale 36 completamente paralizzata, con code di quasi 10 chilometri. Sulla Milano – Lecco si sono verificati due gravi incidenti stradali nel pomeriggio di martedì 29 luglio. Il primo è successo in direzione nord, verso Lecco, all'altezza dello svincolo di Civate, dove c’è stato un tamponamento tra due auto: tre i feriti. Nemmeno dieci minuti dopo si è verificato un secondo incidente, ma in direzione opposta, verso Monza, tra Garbagnate Monastero e Costa Masnaga, con il ferimento di un automobilista di 51 anni. Il doppio incidente ha messo a dura prova i soccorritori per l'impiego in contemporanea di diversi sanitari dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza, volontari del soccorso e dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Doppio incidente sulla Statale 36, quasi 10 chilometri di coda tra Milano e Lecco: “È tutto bloccato”

