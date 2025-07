Doppio incidente con il monopattino | in due finiscono al pronto soccorso in codice giallo

In poche ore due gravi incidenti con il monopattino con due persone trasferite in ospedale in codice giallo.È successo a Monza dove, nel giro di poche ore, i soccorritori sono intervenuti per due gravi incidenti stradali nei quali sono rimaste ferite persone a bordo del monopattino.Il primo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: monopattino - codice - giallo - doppio

Frontale tra un monopattino e una bicicletta: 68enne in ospedale in codice rosso - Misano di Gera d’Adda (Bergamo) – Questa mattina alle 10,19, in un sottopassaggio della strada Rivoltana, all'altezza di Misano di Gera d'Adda, è avvenuto uno scontro frontale tra un monopattino e una bicicletta.

Terribile scontro tra auto e monopattino in corso Venezia: minorenne in codice rosso in ospedale, è in coma - È in gravissime condizioni un giovane ragazzo che, a bordo del suo monopattino in corso Venezia, è stato protagonista di uno scontro con un'auto.

Doppio incidente con il monopattino: in due finiscono al pronto soccorso in codice giallo; Doppio schianto in monopattino: cade, l’amico va a cercare dell’acqua, si ribalta e perde i sensi; In due, senza casco, sul marciapiede. Monopattini: a Ferrara è ancora 'far west'.

Frontale tra un monopattino e una bicicletta: 68enne in ospedale in ... - Ferito anche il ragazzo di 21 anni alla guida del monopattino, trasferito in codice giallo all'ospedale di Treviglio per un trauma all'arto superiore. Riporta ilgiorno.it

Codice della strada: dall’alcolock alla targa sul monopattino, le ... - Per quel che riguarda i monopattini tra le novità ci sono l'obbligo del casco anche per i maggiorenni e l'introduzione di un sistema di identificazione dei veicoli. Secondo corriere.it