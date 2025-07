Doppio corso per la cura degli anziani

BIBBIENA Formazione per creare nuove professionalitĂ per la cura degli anziani e delle persone fragili. Verranno attivati a Bibbiena due corsi gratuiti dall’agenzia Seform con il finanziamento dei fondi Pnrr progetto Gol della Regione Toscana. Uno dei corsi è quello di assistente familiare, riconosciuto dalla Regione, che lavora soprattutto in ambito familiare e riguarda la presa in cura dell’anziano e non solo. Il secondo corso è quello di addetto all’assistenza di base che comprende anche 290 ore di stage. Questo percorso offre la possibilitĂ di avere crediti per il corso professionale Oss. Anche in questo caso l’obiettivo è formare una figura che possa prestare un’assistenza altamente specializzata in vari contesti dove vengono presi in cura anziani o persone con disabilitĂ , ma con progetti anche nelle scuole. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Doppio corso per la cura degli anziani

In questa notizia si parla di: cura - corso - anziani - doppio

Corso giovani esploratori: al via la quinta edizione a cura di Geos Ostuni - OSTUNI - Il Geos (Gruppo escursionistico speleologico ostunese) organizza e promuove nel territorio ostunese la quinta edizione del corso giovani esploratori.

La fotografia come cura per la città : un corso di fotografia organizzato da Fondazione Architetti Firenze, in collaborazione con Fondazione Studio Marangoni e Università degli Studi di Firenze - Il corso “La fotografia come cura per la città ”, che si incentra sul tema delle periferie nell’anno del cinquantesimo anniversario della morte di Pasolini, si articola in quattro moduli da giovedì 15 maggio a mercoledì 18 giugno, di cui tre incontri si terranno con critici della fotografia e.

Corso giovani esploratori: al via la quinta edizione a cura di Geos Ostuni - OSTUNI - Il Geos (Gruppo escursionistico speleologico ostunese) organizza e promuove nel territorio ostunese la quinta edizione del corso giovani esploratori.

Doppio corso per la cura degli anziani; ECAM, silurate due collaboratrici di lungo corso per internalizzare il servizio di fisioterapia; Sette operatori della Rsa di Dizzasco arrestati per maltrattamenti.

Un corso per insegnare a prendersi cura degli anziani nella "valle ... - Il corso è articolato in cinque serate, con cadenza settimanale, dal 12 maggio al 7 giugno dalle 20. Riporta ilgiorno.it

Anziani, cura e ascolto: parte la caccia ai volontari. Ecco il corso ... - Ecco il corso formativo Brivio, l’Assemblea sinodale decanale ha studiato un ciclo di quattro incontri. Lo riporta ilgiorno.it