Doppia rapina davanti al locale | Trascinato fuori dalla microcar Vittime un 24enne e un 16enne

Due rapine nel giro di poche ore ai danni di due giovani, i carabinieri della stazione di Bastia Umbra hanno arrestato un ragazzo di 22 anni bastiolo, ritenuto il responsabile. Nel mirino del rapinatore, nel corso della stessa serata, un giovane di 24 anni e un sedicenne. Il primo episodio si è verificato nei pressi di una nota discoteca del posto, con il rapinatore che si è avvicinato al ventiquattrenne, convincendolo, con un pretesto, a seguirlo lontano dalla folla. Una volta soli, raggiunto un luogo appartato, gli avrebbe intimato di consegnargli dei soldi. Alla prima iniziale resistenza della vittima, si sarebbe avvicinato un complice, allo stato non identificato, che, spalleggiando il ventiduenne e mostrando un coltello, avrebbe costretto il malcapitato a consegnare il denaro in possesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Doppia rapina davanti al locale : "Trascinato fuori dalla microcar". Vittime un 24enne e un 16enne

Via Galloppo e doppia rapina, la stessa mano? Un fermo della Polizia - Tempo di lettura: < 1 minuto Una persona accusata di essere l’autore delle due rapine avvenute nella notte tra sabato e domenica, nel corso delle quali avrebbe esploso anche un colpo di pistola contro il titolare del bar In  piazza a Pastena è stata fermata dalla polizia.

Pugno in faccia e via il portafogli: arrestato per doppia rapina - Due rapine nello stesso pomeriggio. Fino all’intervento dei carabinieri. Così è finito in manette un 22enne straniero a San Giovanni in Persiceto.

Doppia rapina violenta in centro: fermato giovane egiziano | VIDEO - La polizia ha eseguito ha fermato un giovane egiziano di 24 anni, regolare e già noto alle forze dell’ordine, sospettato di aver compiuto due rapine particolarmente violente nel centro di Bologna.

Doppia rapina nella notte davanti alla discoteca: tra le vittime un sedicenne - Due rapine a distanza di pochi minuti, un coltello puntato contro un ragazzo, un altro strattonato fuori dalla microcar e ferito: è finita con un arresto la notte di violenza compiuta da un 22enne di ... Segnala umbria24.it