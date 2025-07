Tolleranza zero verso chi continua a fregarsene delle regole del traffico in città . E per di più lo fa in un momento estremamente complicato per la viabilità urbana. L’assessore alla mobilità del Comune Andrea Giorgio sta lavorando ad un piano speciale per i ‘ viali liberi ’. Come? Attraverso l’utilizzo di più pattuglie della polizia municipale e l’uso della tecnologia – come ad esempio le telecamere – perché l’obiettivo numero uno d’ora in avanti sarà il rispetto delle regole. Niente macchine in doppia fila. Massima attenzione a carico e scarico merci. Tutto questo per evitare di ingolfare ulteriormente una città già provata dai cantieri, in particolare quelli relativi alla costruzione della tramvia 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Doppia fila e sosta selvaggia. Scatta il piano ’viali liberi’: "Useremo la tecnologia"