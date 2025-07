Dopo Macron Starmer | A settembre Londra riconoscerà lo Stato di Palestina se Israele non accetta il cessate il fuoco a Gaza

Stando a quanto riportato dal New York Times, il cambio di linea del premier britannico è legato alle pressioni interne . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dopo Macron, Starmer: «A settembre Londra riconoscerà lo Stato di Palestina se Israele non accetta il cessate il fuoco a Gaza»

In questa notizia si parla di: macron - starmer - settembre - londra

Macron, Starmer, Merz e Tusk a Kiev “La Russia accetti una tregua di 30 giorni” - ROMA (ITALPRESS) – “Con gli Usa chiediamo alla Russia di concordare un cessate il fuoco completo e incondizionato di 30 giorni per creare lo spazio per i colloqui su una pace giusta e duratura”.

Video di Macron, Starmer, Merz e Tusk: posizione Russia inaccettabile - Milano, 16 mag. (askanews) - Nei giorni dei primi colloqui fra Russia e Ucraina dopo tre anni di guerra, a Istanbul, la diplomazia internazionale è al lavoro per cercare di arrivare a un cessate il fuoco.

Ucraina, Macron e Starmer: “La posizione di Mosca è inaccettabile, ne abbiamo parlato con Trump” - Da Tirana, dove si trovano per il vertice della Commissione politica europea, Keir Starmer ed Emmanuel Macron hanno concordato con Donald Trump che la posizione della Russia nei negoziati per il cessate il fuoco è inaccettabile, e intendono coordinare una risposta.

Starmer in scia a Macron. Il Regno Unito verso il riconoscimento dello Stato di Palestina a settembre; Wafa, Israele arresta e poi rilascia il Gran Muftì. Scontro sul riconoscimento della Palestina - Flotilla arriverà ad Ashdod, rimpatrio per gli attivisti; Starmer pronto a riconoscere lo Stato palestinese a settembre se Israele non accetta il cessate il fuoco.

Starmer in scia a Macron. Il Regno Unito verso il riconoscimento dello Stato di Palestina a settembre - La decisione di Londra, a meno che "il governo israeliano non adotti misure sostanziali" per porre fine alla "situazione spaventosa" ... Segnala huffingtonpost.it

Macron: «Riconoscimento Palestina a settembre». Dura reazione di Le Pen. Rubio: «Decisione sciagurata». Londra scettica - Il presidente francese annuncerà il riconoscimento ufficiale all’Onu a settembr ... ilsole24ore.com scrive