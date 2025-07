Dopo la Francia anche Malta e il Regno Unito riconosceranno la Palestina | Crisi spaventosa a Gaza Israele e Hamas cessino il fuoco

Dopo la Francia, anche il Regno Unito e Malta hanno annunciato che riconosceranno unilateralmente lo Stato di Palestina. Il premier britannico Keir Starmer ha dichiarato che il riconoscimento formale da parte del Regno Unito avverrĂ a settembre, in concomitanza con l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, «a meno che il governo israeliano non assuma misure sostanziali per mettere fine alla spaventosa situazione di Gaza, non concordi un cessate il fuoco, non renda chiaro che non ci sarĂ nessuna annessione della Cisgiordania e non s’impegni a una pace di lungo periodo fondata sulla soluzione dei due Stati». 🔗 Leggi su Open.online