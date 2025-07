Dopo la Francia anche il Regno Unito riconoscerà la Palestina Starmer | Crisi spaventosa a Gaza Israele e Hamas cessino il fuoco

Dopo la Francia, anche il Regno Unito è pronto a riconoscere unilateralmente lo Stato di Palestina. Lo ha annunciato il premier britannico Keir Starmer  al termine di una riunione straordinaria del consiglio dei ministri appositamente convocata. Il riconoscimento formale avverrĂ a settembre – in parallelo con quello della Francia e in concomitanza con l’Assemblea generale delle Nazioni Unite – «a meno che il governo israeliano non assume misure sostanziali per mettere fine alla spaventosa situazione di Gaza, non concordi un cessate il fuoco, non renda chiaro che non ci sarĂ nessuna annessione della Cisgiordania e non s’impegni a una pace di lungo periodo fondata sulla soluzione dei due Stati», ha precisato Starmer. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: francia - regno - unito - palestina

Cina, Francia e Regno Unito contro “l’invasione massiccia” di Gaza: “Il piano israeliano è inaccettabile” - Il giorno dopo l’annuncio di Benjamin Netanyahu sulla volontà di Israele di ampliare operazioni militari nella Striscia di Gaza le cancellerie internazionali fanno sentire la lor voce.

Israele riapre gli aiuti a Gaza. Minacce di sanzioni da Regno Unito, Francia e Canada - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato le forze armate del paese prenderanno il controllo dell’intera Striscia di Gaza, dopo che il suo governo ha accettato di porre fine al blocco durato mesi, consentendo l’ingresso di aiuti limitati nell’enclave.

Netanyahu lancia un duro attacco contro i leader di Francia, Regno Unito e Canada - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu lancia un duro attacco contro i leader di Francia, Regno Unito e Canada dopo che quest’ultimi hanno criticato le azioni di Israele a Gaza.

Dopo Spagna (lo scorso anno) e Francia, anche il Regno Unito a settembre riconoscerà lo Stato di Palestina. Anche se per ora @Keir_Starmer usa questo annuncio come arma negoziale per fermare #Israele a #Gaza. L’ultim’ora dal @guardian Vai su X

ULTIM'ORA Il Regno Unito riconoscerĂ lo Stato di Palestina se entro settembre non si raggiungerĂ la pace a Gaza con Israele. Lo ha annunciato questo pomeriggio il primo ministro inglese Keir Starmer: https://fanpa.ge/Ehslw Vai su Facebook

Dopo la Francia anche il Regno Unito apre al riconoscimento della Palestina. Starmer: «Crisi umanitaria inaccettabile e disgustosa; Stato di Palestina, dice sì anche il Regno Unito: l'annuncio di Starmer; Anche il Regno Unito potrebbe riconoscere lo Stato palestinese.

Starmer: Regno Unito pronto a riconoscere Stato di Palestina se Israele non ferma la crisi - Il Regno Unito riconoscerò lo stato della Palestina il prossimo settembre a meno che Israele non faccia dei passi per mettere fine alla "terribile situazione" a Gaza. Si legge su msn.com

Starmer: Regno Unito pronto a riconoscere Stato di Palestina se Israele non ferma la crisi a Gaza - (Adnkronos) – Il Regno Unito riconoscerà lo stato della Palestina il prossimo settembre a meno che Israele non faccia dei passi per mettere fine alla "terribile situazione" a Gaza. Lo riporta msn.com