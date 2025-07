Dopo la Francia anche il Regno Unito apre al riconoscimento della Palestina Starmer | Crisi umanitaria inaccettabile e disgustosa

Anche il primo ministro britannico, Keir Starmer, starebbe valutando seriamente il riconoscimento dello Stato palestinese. A riportarlo √® il New York Times, secondo cui le pressioni interne, accentuate dall‚Äôaggravarsi della crisi umanitaria a Gaza, stanno spingendo Downing Street a fare un passo nella direzione gi√† annunciata dalla Francia qualche giorno fa. La spinta del Parlamento. Nonostante la pausa estiva, Starmer ha convocato il consiglio dei ministri per discutere un nuovo piano britannico per la pace in Medio Oriente. Il documento, elaborato con Francia e Germania, √® stato gi√† presentato a Donald Trump durante l‚Äôincontro avvenuto in Scozia. 🔗 Leggi su Open.online