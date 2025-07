Dopo la denuncia dell’ex moglie | Gesto plateale lui non era così E la polizia torna nella villa di Pin

di Stefano Brogioni FIRENZE Nel pomeriggio di ieri è scattata una perquisizione della polizia nella villa di Celeste Pin, alla ricerca di biglietti, foto, farmaci, indumenti o oggetti contundenti. Insomma qualsiasi elemento che possa essere utile a ricostruire cos’è successo nella bella residenza sulla collina di via dei Massoni, tra lunedì - quando familiari e amici non sono riusciti più a parlare con l’ex difensore della Fiorentina, 64 anni - e martedì scorso, il momento in cui il più grande dei suoi tre figli l’ha trovato privo di vita dopo quello che pareva un suicidio. E forse sempre di gesto estremo si tratta, ma la denuncia presentata dall’ex moglie, Elena Fabbri (che dal matrimonio con Pin ha avuto due figli) ha riacceso un’indagine che adesso non vuole lasciare più nulla di inesplorato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dopo la denuncia dell’ex moglie: "Gesto plateale, lui non era così". E la polizia torna nella villa di Pin

