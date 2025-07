DAVID GILMOUR AL CINEMA DAL 17 AL 24 SETTEMBRE come evento speciale per Nexo Studios il film concerto “LIVE AL CIRCO MASSIMO. ROMA” Il 17 ottobre esce l’album live “THE LUCK AND STRANGE CONCERTS” In versione 4 LP e 2 CD Cofanetto deluxe in esclusiva sullo store ufficiale di Gilmour con 120 pagine di fotografie del tour scattate da POLLY SAMSON Da oggi in pre-order https:bio.toDavidGilmourLive Attivo il CONCORSO per vincere la premiere del film a Londra! Disponibile da oggi la versione live di “ SORROW ” dei Pink Floyd Dal 17 al 24 settembre arriverà al cinema come evento speciale per Nexo Studios il concerto di DAVID GILMOUR “LIVE AL CIRCO MASSIMO. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Dopo il successo del Luck and Strange Tour 2024 di David Gilmour, dal 17 settembre al cinema “Live al Circo Massimo. Roma”