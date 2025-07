dopo 25 anni sta per arrivare il sequel del film cult sognando beckham che ha lanciato la diva keira knightley e potrebbe esserci una sorpresa

Le ragazze del pallone sono tornate. E no, non stiamo parlano delle meravigliose azzurre appena rientrate dagli Europei di calcio femminile dove hanno conquistato una storica semifinale. Ma di quelle di Sognando Beckham. Il film del 2002, infatti, sta per avere un meritato e tanto atteso sequel. La regista Gurinder Chadha ha confermato di stare lavorando alla nuova pellicola. Con un aiuto speciale e una sorpresa. La volontà è quella di uscire al cinema nel 2027, in concomitanza con il 25mo anniversario dell’originale. Arriva il sequel di “Sognando Beckham”. «Sono entusiasta di rivisitare i personaggi originali, riportare in vita questa storia intramontabile e costruire sull’ereditĂ che abbiamo contribuito a creare per il calcio femminile», ha dichiarato Chadha al sito americano Deadline. 🔗 Leggi su Amica.it

