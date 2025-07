Donnarumma può lasciare il PSG a zero? Ipotesi non più remota!

Gianluigi Donnarumma e il PSG decideranno in tempi brevi se rinnovare l’intesa che attualmente li lega fino al 2026. Intanto l’Inter resta alla finestra, sperando in un’eventualitĂ . IL PUNTO – Gianluigi Donnarumma vede aperte dinanzi a sĂ© molteplici possibilitĂ , compresa quella di lasciare il PSG nella prossima stagione. Come riportato da Fabrizio Romano a DAZN, infatti, i dialoghi tra l’entourage del portiere italiano e la compagine francese stanno vivendo una fase interessante dalla quale potrebbero derivare vari possibili scenari. L’auspicio del Club Campione d’Europa è di poter proseguire la propria storia con il capitano azzurro anche oltre il 2026, ma i presupposti affinchĂ© ciò accada non sono ancora sussistenti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Donnarumma può lasciare il PSG a zero? Ipotesi non piĂą remota!

