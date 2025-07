Donnarumma Juventus, il PSG accarezza il sogno di rinnovare il contratto del proprio portiere: tutto quello che c’è da sapere. Secondo quanto afferma Sky Sport, la trattativa per il rinnovo di contratto tra Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint-Germain continua a essere un tema caldo. A inizio agosto è previsto un incontro tra il club francese e l’ entourage del portiere per cercare di trovare un accordo sul prolungamento. Sebbene i parigini abbiano già fatto un’ offerta in passato, non c’è stato un incontro tra le parti, e le negoziazioni non sono andate a buon fine. Il PSG sta cercando di mettere in sicurezza la situazione, vista la possibilità che vede Donnarumma poter lasciare a parametro zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Donnarumma Juventus: il PSG si è cautelato con quell’acquisto, ma non molla l’idea di fare questo con il portierone della Nazionale! Cosa risulta