Donnarumma Inter la suggestione prende quota! L’indiscrezione di Sky | Già a gennaio…

Donnarumma Inter, la suggestione prende quota! L’indiscrezione di Sky: «GiĂ a gennaio.». Il punto sul futuro del portiere. Il nome di Gianluigi Donnarumma continua a circolare attorno all’ambiente mercato Inter come suggestione per il futuro. Il portiere classe 1999, oggi in forza al Paris Saint-Germain, ha un contratto in scadenza nel giugno 2026 e potrebbe rappresentare un’occasione a parametro zero al termine dell’attuale accordo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, giĂ lo scorso gennaio si parlava di un certo feeling tra il club nerazzurro e il numero uno della Nazionale italiana. Non si tratta di una trattativa vera e propria, ma di un reciproco interesse che si è sviluppato nel tempo, basato su stima e affinitĂ . 🔗 Leggi su Internews24.com

